أسعار الذهب اليوم.. صعود في بغداد واستقرار بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.066 مليون دينار، وسعر الشراء 1.062 مليون دينار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 1.063 مليون دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 1.036 مليون دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 1.032 مليون دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.065 مليون دينار و1.075 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.035 مليون دينار و1.045 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب استقراراً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.157 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.105 مليون دينار، وعيار 18 نحو 948 ألف دينار.

يشار إلى أن أسعار الذهب قد تجاوزت في (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية العراقية.