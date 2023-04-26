أسعار الذهب اليوم.. انخفاض ببغداد واستقرار في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 390 الف دينار، وسعر شراء 386 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 394 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفض ايضا عند 360 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 356 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و 400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف، وسجل مثقال ذهب عيار 22 بيع 430 فيما سجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).