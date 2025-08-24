أسعار الذهب اليوم.. انخفاض ببغداد وارتفاع في أربيل

شفق نيوز- بغداد / اربيل

انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد، في حين سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 675 ألف دينار، وسعر الشراء 671 ألف دينار، مقارنة بسعر بيع يوم السبت الذي بلغ 680 ألف دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 645 ألف دينار، وسعر الشراء 641 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال الواحد للذهب الخليجي عيار 21 بين 675 و685 ألف دينار، فيما تراوح بيع المثقال الواحد للذهب العراقي بين 645 و655 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 707 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 675 ألف دينار، وعيار 18 نحو 678 ألف دينار.