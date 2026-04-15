أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع في بغداد واستقرار لدى أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.038 مليون دينار، وسعر الشراء 1.034 مليون دينار، مقارنة بـ1.033 مليون دينار لسعر البيع يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 1.008 مليون دينار، فيما سجل سعر الشراء 1.004 مليون دينار.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في محال الصاغة تراوحت، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.040 و1.050 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.010 و1.020 مليون دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب استقراراً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.090 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.040 مليون دينار، وعيار 18 نحو 890 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.