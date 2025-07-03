أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع طفيف في بغداد واستقرار لدى أربيل

شفق نيوز – بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية للعاصمة بغداد، في حين حافظت على استقرارها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر وسط بغداد بلغت صباح اليوم 665 ألف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، فيما بلغ سعر الشراء 661 ألف دينار، مقارنة بـ662 ألف دينار لسعر البيع يوم أمس.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 635 ألف دينار، وسعر الشراء 631 ألفاً.

أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 665 ألفاً و675 ألف دينار، وسجل الذهب العراقي من العيار نفسه سعراً يتراوح بين 635 ألفاً و645 ألف دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الذهب، إذ بلغ سعر بيع المثقال عيار 22 نحو 695 ألف دينار، وعيار 21 نحو 665 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر 570 ألف دينار للمثقال الواحد.