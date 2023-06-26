أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع ببغداد واستقرار في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية يوم الاثنين، بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 397 الف دينار، وسعر الشراء 393 الف دينار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 393 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 367 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 363 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و310 ألاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.