أسعار الذهب المحلية.. ارتفاع طفيف ببغداد واستقرار في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 379 الف دينار، وسعر الشراء 375 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 378 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا طفيفا ايضا عند 349 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 345 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 440 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 405 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 390 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).