أسعار الذهب المحلية.. ارتفاع ببغداد واستقرار في وكوردستان وتاجر يوضح

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم السبت الماضي 398 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 320 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 الف، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار عيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

من جانبه قال مصطفى الاعرجي (صائغ وتاجر ذهب)، لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف محلياً اليوم، بالرغم من انخفاض الأونصة عالميا يعود الى ارتفاع اسعار الدولار في الأسواق المحلية".

وبين، ان "اسعار الذهب في العراق يتأثر بعاملين وهما اسعار الدولار محليا وأسعار اونصة الذهب عالميا".

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة).

فيما ارتفعت اسعار الدولار امام الدينار العراقي ليبلغ 147700 دينار مقابل 100 دولار.