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أسعار الذهب العالمية تنخفض مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-08T06:39:12+0000
أسعار الذهب العالمية تنخفض مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب اليوم الاربعاء، بعد ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر اب لبورصة نيويورك التجارية لشهر اب بنحو 0.20% إلى 1848.65 دولاراً للأونصة عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.26% إلى 102.59، مع تراجع اليورو 0.32٪ إلى 1.0685 دولار.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مجدداً الى أعلى مستوى له.

في الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر يوليو بنسبة 0.49% لتتم المتاجرة به على 22.07 دولارا للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر يوليو تموز بنسبة 0.80% لتتم المتاجرة به على 4.41 دولارات للرطل.

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