أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، يوم الاثنين، بعد أن عززها تراجع الدولار على الرغم من أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1856.86 دولارا للأوقية (الأونصة) في الساعة 01:52 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1860.40 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 22.13 دولارا للأوقية كما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 954.51 دولارا وصعد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2079.39 دولارا.