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أسعار الذهب.. ارتفاع في بغداد واستقرار باربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-03T08:32:57+0000
أسعار الذهب.. ارتفاع في بغداد واستقرار باربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (2 ايلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 353 الف دينار، وسعر الشراء 349 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 352 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 319 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

في حين شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق نقابة الصياغ 

مثقال ذهب عيار 24 بـ 405 آلاف دينار 

مثقال ذهب عيار 22 بـ 375 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 21 بـ 365 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 18 بـ 305 آلاف دينار          

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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