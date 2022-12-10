أسعار الذهب.. ارتفاع ببغداد واستقرار في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (10 كانون الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 377 الف دينار، وسعر شراء بلغ 373 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 375 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 347 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 343 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 355 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقراراً حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 435 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 400 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 385 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).