أسعار الدولار تواصل انخفاضها أمام الدينار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت أمس الثلاثاء 149000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة حيث بلغ

سعر البيع 148750 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 148650 دينارا مقابل 100 دولار.