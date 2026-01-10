أسعار الدولار يفتتح بداية الاسبوع على انخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 147800 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 147250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 145700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.