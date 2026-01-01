أسعار الدولار والذهب في بغداد وأربيل بعطلة رأس السنة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

توقفت اليوم الخميس، أسواق الجملة عن بيع الدولار بمنطقتي الحارثية والكفاح في العاصمة بغداد، فضلا عن عاصمة إقليم كوردستان أربيل، كما توقفت سوق الذهب وذلك، بمناسبة عطلة رأس السنة.

ورغم التوقف، استمرت المحال في التداول بالأسعار نفسها التي كانت قبل العطلة، حيث سجل سعر إغلاق الدولار في بغداد 144,700 دينار، بينما بلغت أسعار البيع والشراء في أربيل 143,550 و143,450 دينار على التوالي.

وبالنسبة لأسعار الذهب، فقد جاءت في بغداد عيار 21 عند 875 ألف دينار، أما في أربيل فبلغت أسعار الذهب عيار 22 بـ 916 ألف دينار، عيار 21 بـ 875 ألف دينار، وعيار 18 بـ 750 ألف دينار.