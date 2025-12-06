أسعار الدولار مع إغلاق بورصات بغداد وكوردستان

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

شهدت أسعار الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد، انخفاضاً طفيفاً، في حين سجلت ارتفاعاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات، مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 142750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت صباح اليوم عند 142800 دينار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع لدى الصيرفات في الأسواق المحلية ببغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 141900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار اميركي.