أسعار الدولار مع إغلاق التداولات.. ارتفاع طفيف في بغداد وانخفاض لدى اربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي في العاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما انخفض قليلاً في اربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداولات مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفع في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح هذا اليوم 149000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.