أسعار الدولار مع الاغلاق في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في العاصمة بغداد ، فيما انخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161650 دينارا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 161300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162750 دينارا مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 161250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 161150 دينارا مقابل 100 دولار