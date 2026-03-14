أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق السبت

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مساء السبت، في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 154050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.