أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف في بغداد واربيل، مع إغلاق البورصة مساء الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152450 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152000 دينار.