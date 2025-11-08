أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسواق العاصمة بغداد، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار الأميركي، فيما استقرت أسعاره في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141,600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 141,500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 142,500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الصرف استقراراً عند 141,250 ديناراً للبيع، و141,150 ديناراً للشراء لكل 100 دولار أميركي.