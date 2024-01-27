أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد و أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد ، يوم السبت، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار