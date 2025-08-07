أسعار الدولار في بغداد وأربيل الخميس

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، فيما شهدت انخفاضاً طفيفاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار حافظت على استقرارها في بورصتي الكفاح والحارثية، مسجلة 139,850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سُجلت يوم أمس الأربعاء.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140,750 ديناراً مقابل 100 دولار، وسجل الشراء 138,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 139,657 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 139,650 ديناراً مقابل 100 دولار.