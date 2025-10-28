أسعار الدولار في بغداد وأربيل الثلاثاء

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار الاميركي، بينما استقرت الأسعار في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 140850 ديناراً يوم أمس الاثنين.

وأوضح المراسل أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 140000 دينار.

وفي أربيل شهدت أسعار الدولار استقراراً مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر البيع 140700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.