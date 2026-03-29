أسعار الدولار في بغداد وأربيل.. ارتفاع طفيف بالأسواق

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، صباح الأحد، في أسواق بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 154450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أيضا أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 154450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154350 دينارا مقابل 100.