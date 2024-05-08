أسعار الدولار في بغداد وكوردستان اليوم

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، بينما ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 145500 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضا مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 145400 دينار، وسعر الشراء 145300 دينار مقابل 100 دولار.