أسعار الدولار في بغداد وكوردستان اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161550 ديناراً، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 161300 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162500 دينار، بينما بلغ الشراء 160500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 161250 دينارا، وسعر الشراء 161150 دينارا مقابل 100 دولار.