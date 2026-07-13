أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق تداولات الاثنين

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات، مساء الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد انخفض إلى 153,450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجل صباح اليوم 153,600 دينار.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة ببغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 154,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153,000 دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الصرف، حيث بلغ سعر بيع 100 دولار 153,350 ديناراً، فيما سجل سعر الشراء 153,300 دينار.