أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، وارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مساء الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150150 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار.