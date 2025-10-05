أسعار الدولار في بغداد واربيل الأحد

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وتراجعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141500 دينار، مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 141600 دينار يوم أمس السبت.

واستقرت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد عند 142500 دينار للبيع و 140500 دينار للشراء مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 141200 دينار.