أسعار الدولار تُغلق على انخفاض في بغداد وأربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما سجل صباح هذا اليوم 149400 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.