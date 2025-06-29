أسعار الدولار تواصل نزيف الخسائر في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 141300 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 ديناراً مقابل 100 دولار.