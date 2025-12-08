أسعار الدولار تواصل حالة عدم الاستقرار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان إذ يواصل سعر صرف الدولار تقلبات الأسعار أمام الدينار العراقي منذ عدة أيام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 141650 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141550 دينارًا مقابل 100 دولار.