أسعار الدولار تواصل تراجعها في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.