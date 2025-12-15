أسعار الدولار تواصل انخفاضها في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 143300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار.