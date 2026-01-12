أسعار الدولار تواصل التذبذب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الأحد 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145950 دينار مقابل 100 دولار.