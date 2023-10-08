أسعار الدولار تواصل التحليق في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ واصلت أسعار الدولار الأمريكي تحليقها أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 159000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 158350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 158000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 158750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158650 ديناراً مقابل 100 دولار.