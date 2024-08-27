أسعار الدولار تواصل الانخفاض مقابل الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 149350 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر حيث بلغ البيع 149050 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.