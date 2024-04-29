أسعار الدولار تواصل الانخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 144750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس الأحد 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 143750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 145200 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 145100 دينار مقابل 100 دولار.