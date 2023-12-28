أسعار الدولار تواصل الانخفاض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفاض اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151400 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار امس الاربعاء 152750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 151800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار