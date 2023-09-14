أسعار الدولار تواصل الارتفاع مع اغلاق اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155800 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 155600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 155950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155850 ديناراً مقابل 100 دولار.