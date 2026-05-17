أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.