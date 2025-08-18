أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 141700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.