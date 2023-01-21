أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 165400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 162000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 166000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 165000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا عن صباح يوم الخميس الماضي حيث بلغ سعر الدولار البيع 165500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 165450 دينارا لكل 100 دولار امريكي.