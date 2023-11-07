أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار بالارتفاع، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 166000 دينار، فيما كانت الأسعار امس الاثنين 164250 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأيضاً ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 167000 دينار، بينما بلغ الشراء 165000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 165800 دينار، وسعر الشراء 165700 دينار لكل 100 دولار.