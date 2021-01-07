أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد مع استقرارها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار في الارتفاع في أسواق بغداد، يوم الخميس، في وقت استقرت فيه في بورصة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو ذات السعر لبورصة الحارثية ببغداد.

وسجل سعر الدولار ارتفاعاً تصاعدياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، كان آخرها يوم أمس الأربعاء عندما سجلت بورصة الكفاح 143850 دينار عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ سعر البيع 144000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143500 لشراء كل مائة دولار أمريكي.