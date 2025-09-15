أسعار الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143050 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار يوم امس الأحد 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143000 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142900 دينار مقابل 100 دولار.