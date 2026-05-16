أسعار الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد وتتراجع قليلاً بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 153800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153400 دينار مقابل 100.