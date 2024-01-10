أسعار الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153900 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 152750 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة وبلغ سعر البيع 153900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153800 دينارا مقابل 100 دولار.