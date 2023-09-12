أسعار الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155000 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الاثنين 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان اسعار الدولار ارتفعت ايضا حيث سجل سعر البيع 156400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156300 دينارا مقابل 100 دولار.